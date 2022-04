Lecture de Marc Delouze Fécamp, 6 mai 2022, Fécamp.

Lecture de Marc Delouze Le Chat Pitre 1 Quai Bérigny Fécamp

2022-05-06 – 2022-05-06 Le Chat Pitre 1 Quai Bérigny

Fécamp Seine-Maritime

Le Chat Pitre vous donne rendez-vous pour une lecture de Marc Delouze autour de son nouvel ouvrage La Divine Pandémie paru aux éditions Aethalidès. De notre côté, on installe des petits fauteuils et on prévoit de quoi célébrer ce moment.

Le livre

Voici un « journal de confinement » qui est le contraire d’un journal de confinement : il est cheminement d’un poème, en dialogue avec La Divine Comédie de Dante, produisant des échos parmi les personnes avec lesquelles l’auteur correspond et partage son chant le long de la pandémie. On y croise Michel Houellebecq, Nancy Huston et Bruno Latour. Il s’agit bien d’une quête de la parole, en un temps où tout porte à l’étouffer, et d’une tentative de communion autour de l’écriture poétique. Grâce aux échanges d’e-mails avec un public qui n’est pas celui, habituel, des amateurs de poésie, ces poèmes ont dû apprendre à parler à de nouveaux lecteurs, souvent peu au fait de la création poétique contemporaine. D’où un retour à des formes traditionnelles (l’alexandrin, le sonnet), aisément reconnaissables par le plus grand nombre. Il s’en est suivi une forme de « révolution poétique ». Pour mieux dire un monde qui s’en va, et peut-être se préparer à un monde qui n’est pas encore arrivé.

L’auteur

Après un premier recueil remarqué (Souvenirs de la Maison des Mots, publié en 1971 avec une préface de Louis Aragon, « Par manière de testament »), Marc Delouze crée en 1982 Les Parvis Poétiques qui organise des festivals, des expositions sonores et des lectures-spectacles. Ses poèmes sont traduits en quinze langues. Il se produit le plus souvent en collaboration avec des musiciens, dans des « lectures-concertantes ». Présent dans diverses anthologies dont La Nouvelle Poésie française, de B. Delvaille (Seghers) et L’Histoire de la Poésie française de R. Sabatier (Albin Michel).

Vendredi 6 mai à 18h

Librairie Le Chat Pitre – 1, Quai Bérigny – 76400 Fécamp

