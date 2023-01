Lecture de Madame Chaussette et atelier fromage Argentonnay Argentonnay OT Bocage Bressuirais Argentonnay Catégories d’Évènement: Argentonnay

Deux-Sèvres Argentonnay EUR Si vous ne connaissez pas « Madame Chaussette », rendez-vous à la bibliothèque pour rencontrer son créateur. Sébastien Geais, auteur argentonnais, fera la lecture de son album Madame Chaussette en fait tout un fromage! Un atelier ludique de fabrication de fromage sera ensuite proposé, suivi bien sûr d’une dégustation!

Pour les enfants de 3 à 10 ans.

En partenariat avec les Éditions Toutapix. +33 5 49 65 75 46 Bibliothèques Agglo Bocage Bressuirais Editions Toutapix

