Lecture de lettres de soldats britanniques un voyage dans le temps Square Gordon Hemming Luc-sur-Mer, samedi 8 juin 2024.

Le Square Gordon Hemming, à Luc-sur-Mer, sera le théâtre d’une expérience unique le samedi 8 juin 2024 à partir de 16h. La Compagnie théâtrale Schizo vous invite à une lecture d’anciennes lettres de soldats britanniques envoyées pendant la Libération.

Écoutez les mots vibrants de ces hommes qui ont combattu pour la liberté. Leurs lettres, remplies d’espoir, de peur, d’humour et d’amour, vous transporteront dans un voyage dans le temps. Vous vivrez au rythme de leurs journées, découvrirez leurs pensées les plus intimes et ressentirez l’intensité de cette période historique.

Ne manquez pas cette occasion unique de communier avec l’histoire et de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 16:00:00

fin : 2024-06-08

Square Gordon Hemming 34 Rue du Docteur Charcot

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

L’événement Lecture de lettres de soldats britanniques un voyage dans le temps Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-08 par Calvados Attractivité