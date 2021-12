Saint-Germain-en-Laye Médiathèque Marc-Ferro Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Lecture de “Le roman de monsieur de Molière” de M. Boulgakov Médiathèque Marc-Ferro Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Médiathèque Marc-Ferro, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

_LE ROMAN DE MONSIEUR DE MOLIÈRE_ de Mikhaïl Boulgakov Le grand romancier russe, auteur de _Le maître et Marguerite_, consacre en 1933 à Molière cette biographie écrite comme un roman. Publié seulement en 1962, c’est de ce livre que s’inspirera Ariane Mnouchkine pour écrire le scénario de son grand film : _Molière_. Une lecture par Claude Aufaure, metteur en scène et comédien “LE ROMAN DE MONSIEUR DE MOLIÈRE” de Mikhaïl Boulgakov, une lecture par Claude Aufaure Médiathèque Marc-Ferro Jardin des Arts 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T20:45:00

