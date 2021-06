Chamalières Musée de la Résistance,de l'Internement et de la Déportation Chamalières, Puy-de-Dôme Lecture de l’auteur Christian Robert « Histoire d’Auvergnat » Musée de la Résistance,de l’Internement et de la Déportation Chamalières Catégories d’évènement: Chamalières

Christian Robert, auteur des tomes 1 et 2 d’Histoires d’Auvergnats, viendra en avant-première, faire une lecture de biographies de Résistant-e-s extraites du tome 3 en cours d’élaboration. Cette manifestation se tiendra devant le musée, esplanade des Justes parmi les Nations. En cas de situation météorologique défavorable, la lecture sera annulée. Lecture en avant-première d’extraits du tome 3 « Histoires d’Auvergnats » par son auteur Christian Robert, en extérieur. Musée de la Résistance,de l’Internement et de la Déportation 7 place Beaulieu 63400 Chamalières Chamalières Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:30:00

