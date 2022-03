Lecture de La Princesse de Clèves – Madame de Lafayette Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Lecture de La Princesse de Clèves – Madame de Lafayette Forges-les-Eaux, 23 avril 2022, Forges-les-Eaux. Lecture de La Princesse de Clèves – Madame de Lafayette Forges-les-Eaux

2022-04-23 – 2022-04-23

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Forges-les-Eaux L’association Lire en Bray est donc née de l’ambition d’accorder le « Dire au Lire » en mettant en place des rencontres dans lesquelles des comédiens vont tout simplement faire « la lecture » de textes dont les choix vont de Diderot aux lettres des poilus de la guerre de 14 en passant par Stephan Zweig et Flaubert. Lecture à Neufchâtel-en-Bray à la Chapelle Sainte-Radegonde. L’association Lire en Bray est donc née de l’ambition d’accorder le « Dire au Lire » en mettant en place des rencontres dans lesquelles des comédiens vont tout simplement faire « la lecture » de textes dont les choix vont de Diderot aux lettres des… +33 6 72 70 14 04 L’association Lire en Bray est donc née de l’ambition d’accorder le « Dire au Lire » en mettant en place des rencontres dans lesquelles des comédiens vont tout simplement faire « la lecture » de textes dont les choix vont de Diderot aux lettres des poilus de la guerre de 14 en passant par Stephan Zweig et Flaubert. Lecture à Neufchâtel-en-Bray à la Chapelle Sainte-Radegonde. Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-02-19 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

Détails Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse Ville Forges-les-Eaux lieuville Forges-les-Eaux Departement Seine-Maritime

Lecture de La Princesse de Clèves – Madame de Lafayette Forges-les-Eaux 2022-04-23 was last modified: by Lecture de La Princesse de Clèves – Madame de Lafayette Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux 23 avril 2022 Forges-les-Eaux seine-maritime

Forges-les-Eaux Seine-Maritime