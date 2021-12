Lecture de la pièce “Médiarnaque du siècle” de Magali Menin Bibliotheque Benoîte Groult, 21 janvier 2022, Paris.

Bibliotheque Benoîte Groult, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

C’est un matin comme les autres à France Nouvelles. Pourtant, un événement imprévu arrive à la Rédaction. Deux journalistes, l’une aguerrie, l’autre, novice, vont devoir lutter, chacun à leur manière, pour conserver leur propre vision du métier. ### L’AUTEUR : MAGALI MENIN Comment devient-on auteur ? Sans doute après un cursus de Lettres Modernes, des études de journalisme et une dizaine d’années à exercer dans les Rédactions du pays, les grandes, comme les petites. En 2013, **Magali Menin** publie son premier roman _La Piste des Chaînes_, suivi en 2014 par _Bleu Poisson Rouge_. Écrire pour informer ou pour distraire ? Un choix s’imposait ! Le côté saltimbanque finit par l’emporter. La « vraie » journaliste devient personnage de fiction et nous amène dans l’univers comique de _La Médiarnaque du Siècle_. ### LA COMPAGNIE : ELEMENT 139 **Élément 139** réunit des passionnés aux aspirations et aux parcours différents mais complémentaires. Nous proposons des spectacles et des animations culturelles dans des espaces où le théâtre n’est pas nécessairement coutumier. À nos yeux, le théâtre évoque le laboratoire et non la chaîne de production. Le spectateur n’est pas un consommateur mais un explorateur avide de collision avec l’intrigue, l’incertitude, l’inconnu… ### LE CADRE : Stream, Text and Fun L’objectif du projet _Stream, Text and Fun_ conçu par la compagnie É**lément 139** est la rencontre d’une œuvre littéraire non publiée avec le public. L’équivalent du théâtre à la table hormis qu’il n’y a pas de murs pour empêcher la libération d’une parole inédite. Le 21 janvier 2022 à 19 heures, vous pourrez faire connaissance avec Léonie et Théo qui investiront la bibliothèque Benoîte Groult à Paris dans le cadre des **Nuits de la lecture**. Avec la webdiffusion en direct de La _Médiarnaque du siècle_, place au « spectacle vivant augmenté ». Lien de connexion (sans inscription) sur [www.voxonweb.com](http://www.voxonweb.com)

Bibliotheque Benoîte Groult 25 rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Paris Quartier de Plaisance



