Musée du Papier, le samedi 3 juillet à 19:30

Au cours de la soirée, l’artiste Audrey Sedano sera parmi nous et déambulera dans son exposition à votre rencontre pour échanger sur ses œuvres. Elle nous proposera plusieurs sessions de lecture de passage de sa BD Saint’Sat. Venez vous installer confortablement et laissez-vous conter les aventures du chevalier canard.

Entrée Libre

Viens redécouvrir la Ville d’Angoulême avec le Canard-Chevalier Saint Sat’, ambassadeur du patrimoine. Musée du Papier 134 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême Angoulême Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T22:30:00

