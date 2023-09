Lecture de kamishibaï : Plic, ploc, il pleut ! Palais de la Femme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 14 octobre 2023

de 10h30 à 11h00

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu'à 6 ans. gratuit

Pendant la fermeture de la médiathèque Violette Leduc, nous continuons à vous proposer des animations. Rendez-vous au Palais de la Femme, 96, rue de Charonne, 75011 Paris, pour découvrir ou redécouvrir le kamishibaï autour d’histoires sur la pluie. De 3 à 6 ans. Gratuit sur inscription : mediatheque.violette-leduc@paris.fr Palais de la Femme 96, rue de Charonne 75011 Paris Contact :

