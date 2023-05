LECTURE DE FREDERIC FAURE / d’après le roman de Bohumil Hrabal « Une trop bruyante solitude » Bibliothèque Place des Fêtes, 17 juin 2023, Paris.

Le samedi 17 juin 2023

de 16h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

dans la limite des places disponibles (35 personnes)

lecture d’après le roman de l’auteur tchèque Bohumil Hrabal : « Une trop bruyante solitude »

Hanta, ouvrier ivrogne et solitaire, presse dans sa cave des livres et du vieux papier, et dans la foulée quelques mouches et souris. Les ouvrages qu’il lui arrive de sauver de la destruction et d’entasser chez lui menacent à son tour de l’engloutir. Voilà brièvement résumé l’argument d’ « Une trop bruyante solitude », fable tragi-comique à l’imagination baroque écrite par un des grands noms de la littérature tchèque du XXe siècle.

Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen 75019 Paris

Contact : 01 42 49 55 90

