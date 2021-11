Besançon Square Castan Besançon, Doubs Lecture de façades Square Castan Besançon Catégories d’évènement: Besançon

De la fenêtre à accolade du XVIe siècle à la « maison florentine de monsieur Delacroix », apprenez à lire l’architecture du centre-ville, jouez à reconnaître les styles, parfois même les architectes, sous la douce lumière des éclairages de Noël ! Gratuit, inscription obligatoire auprès de la Direction Patrimoine Historique jusqu’au 16 décembre 17h au 03.81.41.53.65 ou par mail : [secretariat.mediation@besancon.fr](mailto:secretariat.mediation@besancon.fr) Durée : 1h30 environ, 20 personnes maximum

