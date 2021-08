Herbignac Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique LECTURE DE CONTES: UNE SOUPE 100 % SORCIÈRE Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

LECTURE DE CONTES: UNE SOUPE 100 % SORCIÈRE Herbignac, 29 octobre 2021, Herbignac. LECTURE DE CONTES: UNE SOUPE 100 % SORCIÈRE 2021-10-29 – 2021-10-29 Rue de Ranrouët Château de Ranrouët

Herbignac Loire-Atlantique A l’occasion de la fête d’Halloween, vêtus de leurs plus effrayants costumes, les enfants écouteront les contes gourmands de Pélagie la sorcière. Venez costumés !

Rue de Ranrouët Château de Ranrouët