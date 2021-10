Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Lecture de contes traditionnels basques Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Lecture de contes traditionnels basques Mauléon-Licharre, 4 novembre 2021, Mauléon-Licharre. Lecture de contes traditionnels basques Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

2021-11-04 – 2021-11-04 Médiathèque 14 rue des frères Barenne

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre La Médiathèque de Mauléon et le Collectif souletin vous proposent une lecture de contes traditionnels basques pour enfants et parents, animée par Noé à la Médiathèque.

Sur réservation auprès de Pascale.

Proposatzen deizüegü : euskal tradizionezko istoriak haurrentako eta aitetamentako, Noek animatürik mediatekan.

Izenen emaïteko, deïtü Pascale. La Médiathèque de Mauléon et le Collectif souletin vous proposent une lecture de contes traditionnels basques pour enfants et parents, animée par Noé à la Médiathèque.

Sur réservation auprès de Pascale.

Proposatzen deizüegü : euskal tradizionezko istoriak haurrentako eta aitetamentako, Noek animatürik mediatekan.

Izenen emaïteko, deïtü Pascale. +33 6 51 89 17 47 La Médiathèque de Mauléon et le Collectif souletin vous proposent une lecture de contes traditionnels basques pour enfants et parents, animée par Noé à la Médiathèque.

Sur réservation auprès de Pascale.

Proposatzen deizüegü : euskal tradizionezko istoriak haurrentako eta aitetamentako, Noek animatürik mediatekan.

Izenen emaïteko, deïtü Pascale. collectif_souletin

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Médiathèque 14 rue des frères Barenne Ville Mauléon-Licharre lieuville Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre