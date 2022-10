LECTURE DE CONTES Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

LECTURE DE CONTES Saumur, 5 novembre 2022, Saumur. LECTURE DE CONTES

25 rue de la Tonnelle Saumur Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Voyagez au rythme de sa voix et de ses dessins vers la Martinique, lieu de sa dernière résidence artistique ! Ce temps de lecture et d’écoute est également l’occasion de discuter avec elle de ses travaux et de ses influences dans un cadre privilégié. Pour accompagner son exposition construite autour des contes, Agnès Eymond se rend le samedi 5 novembre à 16h à la Galerie Hémisphère pour vous conter sa dernière histoire martiniquaise illustrée. hemisphere@louisdegrenelle.fr +33 2 41 51 16 88 Saumur

