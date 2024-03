Lecture de contes Médiathèque de Pénestin Penestin, vendredi 19 avril 2024.

Lecture de contes Un temps de lecture (avec goûter !) Vendredi 19 avril, 16h45 Médiathèque de Pénestin Gratuit: 0

Début : 2024-04-19T16:45:00+02:00 – 2024-04-20T02:45:00+02:00

Médiathèque de Pénestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 41 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@penestin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.penestin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/lecture-de-contes-penestin.html »}]

CULTURE FAMILLE