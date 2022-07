Lecture de contes Kamishibaïs à la Maison du Patrimoine

Lecture de contes Kamishibaïs à la Maison du Patrimoine, 20 juillet 2022, . Lecture de contes Kamishibaïs à la Maison du Patrimoine



2022-07-20 11:00:00 – 2022-07-20 12:00:00 Maison de Patrimoine – gratuit

A partir de 3 ans – Sur inscription 05 62 40 87 86. Places limitées. Viens découvrir cette technique de contage d’origine japonaise. Maison de Patrimoine – gratuit

A partir de 3 ans – Sur inscription 05 62 40 87 86. Places limitées. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville