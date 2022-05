Lecture de contes et initiation à la langue des signes Dinan Dinan Catégories d’évènement: 22100

Dinan

Lecture de contes et initiation à la langue des signes Dinan, 4 juin 2022, Dinan. Lecture de contes et initiation à la langue des signes Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan

2022-06-04

Lecture de contes et traduction en Langue des Signes Française (LSF), par Amélie, dinannaise.

