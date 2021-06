Paris Médiathèque Marguerite Duras Paris Lecture de contes et collecte de livres jeunesse Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lecture de contes et collecte de livres jeunesse Médiathèque Marguerite Duras, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 15h à 16h

gratuit

Dans le cadre du festival de littérature jeunesse « Partir en livre », l’association « Lire pour en sortir » propose une lecture de contes par Isabelle Sauer sur le thème « Mers et merveilles » ainsi qu’une collecte de livres jeunesse au profit des unités de vie familiale des prisons. Lecture de contes Samedi 3 juillet – 15H – entrée libre dans la limite des places disponibles

Lecture par la conteuse Isabelle Sauer pour les enfants de 3 à 12 an s – durée 1h COLLECTE DE LIVRES JEUNESSE Du 29 juin au 3 juillet sur le parvis de la médiathèque (aux horaires de la médiathèque). Collecte de livres jeunesse au profit des unités de vie familiale des prisons. Un stand Lire pour en Sortir accueillera les visiteurs désireux de connaître les actions de l’association autour de la lecture. Lire pour s’en sortir Lire pour en Sortir est une association qui propose des activités autour de la lecture et de l’écriture en prison. En 2020, elle créé le programme de lecture Lire en Famille, où parents et enfants se retrouvent autour d’un livre le temps du parloir. Lire pour en Sortir est la seule association nationale à proposer, aux personnes détenues, des actions d’insertion par la lecture autour de 5 missions : un programme personnalisé de lecture, l’organisation et l’animation d’actions culturelles autour du livre, le soutien à la sortie de l’illettrisme, le développement de l’offre de lecture des bibliothèques pénitentiaires et le soutien à la réinsertion par la formation aux métiers du livre. Partir en livre La 7e édition de la manifestation Partir en Livre se déroule partout en France, du 30 juin au 25 juillet 2021, autour du thème « Mer et merveilles ». Avec le plaisir de lire en ligne de mire, elle fédère toutes les initiatives en faveur du livre et de la lecture jeunesse en France. Sur les plages, dans les campings, au pied des immeubles, dans les parcs et les jardins, Partir en Livre a pour ambition de rapprocher le livre des enfants, des adolescents et de leur famille. De la lecture 3D au concours d’éloquence, du club de lecture à la création d’un booktube, de l’atelier de création de manga au bibliobus itinérant : découvrez partir en livre et suivez nous ! Animations -> Lecture / Rencontre Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (600m) 3, 3bis : Gambetta (655m)

Contact :médiathèque Marguerite Duras 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/durasbib0144788050

