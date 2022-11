Lecture de contes et ateliers créatifs – La Bastide enchantée

Lecture de contes et ateliers créatifs – La Bastide enchantée, 10 décembre 2022, . Lecture de contes et ateliers créatifs – La Bastide enchantée



2022-12-10 – 2022-12-10 Pour patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël, les enfants pourront profiter de lecture de contes et d’ateliers créatifs sur le thème de Noël : réalisation de boules de Noël en papier, cartes de vœux et hibou en pommes de pin. Rendez-vous dans la Tour de Paris ! Pour patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël, les enfants pourront profiter de lecture de contes et d’ateliers créatifs sur le thème de Noël : réalisation de boules de Noël en papier, cartes de vœux et hibou en pommes de pin. Rendez-vous dans la Tour de Paris ! dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville