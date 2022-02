LECTURE DE CONTES D’ORIENT Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

le mercredi 9 février

15h30 → 0 – 3 ans 16h30 → 3 – 6 ans Parent – enfant Durée 20 minutes Installez-vous confortablement et partez en voyage au pays des mille et une nuits ! Les médiateurs de la maison Folie vous feront découvrir des contes orientaux.

GRATUIT sur réservation

Dans le cadre de l’exposition Arts de l’Islam, un passé pour un présent Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

2022-02-09T15:30:00 2022-02-09T16:00:00;2022-02-09T16:30:00 2022-02-09T17:00:00

