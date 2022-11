Lecture de contes de Noël pour enfants Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Lecture de contes de Noël pour enfants Yvetot, 23 décembre 2022, Yvetot. Lecture de contes de Noël pour enfants

17B Rue du Château Yvetot Seine-Maritime

2022-12-23 – 2022-12-23 Yvetot

Seine-Maritime Evadez-vous en écoutant des contes de Noël. Le matin pour les tout-petits et l’après-midi (15-16h) pour les 6-10 ans. Evadez-vous en écoutant des contes de Noël. Le matin pour les tout-petits et l’après-midi (15-16h) pour les 6-10 ans. +33 2 35 16 06 42 Yvetot

dernière mise à jour : 2022-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse 17B Rue du Château Yvetot Seine-Maritime Ville Yvetot lieuville Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Lecture de contes de Noël pour enfants Yvetot 2022-12-23 was last modified: by Lecture de contes de Noël pour enfants Yvetot Yvetot 23 décembre 2022 17B Rue du Château Yvetot Seine-Maritime seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime