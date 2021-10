Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg LECTURE DE CONTES AUTOUR D’HALLOWEEN Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg Moselle Dans le cadre du Festival Bêtes et Sorcières, le Musée du Pays de Sarrebourg propose des lectures de contes autour d’Halloween, dimanche 24 et 31 octobre et le 7 novembre 2021 à 15h00; Réservation obligatoire – nombre de places limité; A partir de 5 ans. Gratuit pour les enfants. Renseignements et réservations : 03 87 08 08 68 – com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr. Pass sanitaire obligatoire, dès 12 ans. +33 3 87 08 08 68 Ville de Sarrebourg dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d'évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Ville Sarrebourg