2022-10-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-30 16:00:00 16:00:00

Moselle Sarrebourg 6 EUR Le Musée du Pays de Sarrebourg propose des lectures de contes autour d’Halloween, L’entrée est gratuite pour les enfants. La lecture de contes s’adresse aux 5 ans et plus. Si tu en as envie, viens déguisé ! +33 3 87 08 08 68 Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg

