LECTURE DE CONTES AUTOUR DE NOËL Sarrebourg

Sarrebourg

LECTURE DE CONTES AUTOUR DE NOËL

rue de la Paix – Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle

2022-11-27 15:00:00 – 2022-11-27 16:00:00

Pour être dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, le Musée du Pays de Sarrebourg invitent les enfants à une lecture de contes autour de Noël. Cette manifestation s'adresse au 5 ans et plus. Elle est gratuite pour les enfants. reservations-parcourschagall@orange.fr +33 3 87 08 08 68

