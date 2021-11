Achères Chanteloup les Vignes Achères, Yvelines Lecture de Conte Chanteloup les Vignes Achères Catégories d’évènement: Achères

Yvelines

Lecture de Conte Chanteloup les Vignes, 21 janvier 2022, Achères. Lecture de Conte

Chanteloup les Vignes, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:00

Enfants et parents seront surpris de se laisser emporter dans une histoire pleine de rebondissements.

Public accueilli par le PAJ

Lecture de conte par un comédien Chanteloup les Vignes Avenue de Poissy 78260 Achères Achères Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Achères, Yvelines Autres Lieu Chanteloup les Vignes Adresse Avenue de Poissy 78260 Achères Ville Achères lieuville Chanteloup les Vignes Achères