Lecture d'un texte de Bossuet, "les Sermons de Saint-Joseph", par Jean-Claude Drouot (ex pensionnaire de la Comédie Française) et accompagné d'une partition d'orgue baroque du XVIIème siècle. La soirée se poursuivra à la salle Sainte-Anne pour un échange avec les interprètes. Participation libre. Collégiale chauffée. Mesures sanitaires exigées selon les prescriptions en vigueur du moment.

