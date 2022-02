Lecture dansée et culottée – Égalité femmes-hommes Médiathèque des Izards Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Lecture dansée et culottée – Égalité femmes-hommes Médiathèque des Izards, 8 mars 2022, Toulouse. Lecture dansée et culottée – Égalité femmes-hommes

Médiathèque des Izards, le mardi 8 mars à 16:00

Venez découvrir des danses décalées sur des textes culottés de Pénélope Bagieu. Rencontrez le temps d’un récit dansé la vie de Phulan Devi, Peggy Guggenheim, Joséphine Baker et bien d’autres femmes hors du commun, qui ont marqué l’Histoire. Médiathèque des Izards Venez découvrir des danses décalées sur des textes culottés de Pénélope Bagieu. Rencontrez le temps d’un récit dansé la vie de Phulan Devi, Peggy Guggenheim, Joséphine Baker et bien d’autres femmes ho Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T16:00:00 2022-03-08T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque des Izards Adresse 1 place Micoulaud Ville Toulouse lieuville Médiathèque des Izards Toulouse

Médiathèque des Izards Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Lecture dansée et culottée – Égalité femmes-hommes Médiathèque des Izards 2022-03-08 was last modified: by Lecture dansée et culottée – Égalité femmes-hommes Médiathèque des Izards Médiathèque des Izards 8 mars 2022 Médiathèque des Izards Toulouse toulouse

Toulouse