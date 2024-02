Lecture dansée de l’oeil du loup à Reilly Reilly, mardi 20 février 2024.

Lecture dansée de l’oeil du loup à Reilly Reilly Oise

La compagnie Farid’O a créé la Lecture dansée de L’œil du loup, forme nomade du spectacle L’œil du loup, adapté librement du roman éponyme de Daniel Pennac, qui s’adresse aussi bien à la jeunesse qu’aux adultes. Le spectacle évoque la question des migrations et du

déracinement, empreint de nostalgie, d’émotion et de tendresse.

Un loup tournant en rond dans sa cage au zoo, aperçoit un enfant nommé Afrique, qui le regarde avec insistance. Le loup ne veut pas voir les hommes qui le retiennent prisonnier et lui ont fait du mal à

lui et aux siens. Puis le loup se met à fixer l’enfant avec son œil unique créant un lien qui va permettre aux deux êtres de communiquer.

Entre théâtre et danse, accompagné d’un musicien et d’un danseur, Farid Ounchiouene propose de faire entendre des mots, un texte, dans des lieux permettant d’aller à la rencontre du public par leur dimension et leur nature.

C’est ainsi qu’il nous propose quatre représentations organisées en

partenariat avec les bibliothèques du territoire, suivies d’un échange, voire d’un atelier avec le public.

À Reilly, le Domaine Saint Germer accueille gracieusement la manifestation avec l’aide de la bibliothèque intercommunale de la vallée du Réveillon.0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 20:00:00

fin : 2024-02-20 21:30:00

4, rue du Réveillon

Reilly 60240 Oise Hauts-de-France culture@vexinthelle.com

L’événement Lecture dansée de l’oeil du loup à Reilly Reilly a été mis à jour le 2024-01-31 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre