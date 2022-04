Lecture dansée de l’autrice Camille Laurens avec la chorégraphe Joanne Leighton, dans le cadre du festival Concordan(s)e Centre Pompidou, 11 avril 2022, Paris.

Le lundi 11 avril 2022

de 19h00 à 21h00

Une rencontre proposée par la Bibliothèque publique d’information, dans le cadre du cycle « Les rendez-vous d’Effractions », qui accompagne tout au long de l’année le festival Effractions (24-28 février 2022).

Une écrivaine, Camille Laurens, une chorégraphe, Joanne Leighton, deux femmes engagées se rencontrent et trouvent un terrain d’entente autour de leurs projets artistiques : « Nous partageons un désir commun de création à partir de la marche et de la répétition. La marche compose, la marche écrit, la marche invente un lien indissoluble avec le monde. Le travail des séries et des répétitions se lit, notamment chez Deleuze, comme une réflexion sur le passage du temps, sur l’altération et l’altérité. La répétition montre essentiellement la différence : plus il y a répétition, plus il y a différence. Ces changements donnent à éprouver le temps – un temps qui n’est pas retour nihiliste du même mais répétition différentielle, suite de variations qui dessinent un devenir. Quel espace créons-nous à la mesure de nos pas ? »

Cette performance s’inscrit dans le cadre du festival Concordan(s)e dont la marque de fabrique est de provoquer des rencontres inédites entre un·e chorégraphe et un·e écrivain·e, puis d’en diffuser les travaux composés à deux.

Centre Pompidou Place Georges Pompidou 75004 Paris

