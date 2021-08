LECTURE : « DANS L’EGUELSHARDT DU LOUP » DE NICOLAS TURON Éguelshardt, 3 septembre 2021, Éguelshardt.

Éguelshardt Moselle Éguelshardt

Dans le cadre des Récits du dehors.

Lectures en musique : Clément Paré et Jérôme Rousselet, accompagnés par Fabrice Bez et Jérôme Fohrer, musiciens en résidence à la Halle Verrière de Meisenthal.

On peut découvrir un territoire par sa géographie, ses traditions, son patrimoine… ou par un versant plus mystérieux, celui du crime et du fait divers ! Après avoir réalisé un travail d’enquête sur le terrain et exploré les recoins les plus sombres du Bitcherland, Clément Paré et Nicolas Turon ont écrit de petites fictions policières à la manière des fameux polars de la Série Noire de Gallimard.

Sur inscription, nombre de places limité.

Annulé en cas de fortes pluies.

En partenariat avec la Halle Verrière de Meisenthal.

