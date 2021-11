Lecture d’albums jeunesse en musique Salle Claude Germain, 22 janvier 2022, Champagne-sur-Oise.

Lecture d’albums jeunesse en musique

Salle Claude Germain, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

**Eclats d’histoires.** Entremêlant voix et musique, la lectrice et le musicien complices de la compagnie “Le Souffle des Livres” réjouissent nos imaginaires avec une savoureuse mosaïque d’albums et allument des étincelles d’émotions, des éclats de rire et de rêve. 12 albums jeunesse seront proposés au cours de la soirée pour le plus grand bonnheur des enfants et des adultes.

60 places disponibles

Salle Claude Germain 29 rue de Chambly 95660 Champagne-sur-Oise Champagne-sur-Oise Val-d’Oise



