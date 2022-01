Lecture d’albums jeunesse (6-10 ans) Creysse Creysse Catégories d’évènement: Creysse

Lecture d’albums jeunesse (6-10 ans) Creysse, 23 février 2022, Creysse. Lecture d’albums jeunesse (6-10 ans) Bibliothèque 56 Grand Rue Creysse

2022-02-23 10:00:00 – 2022-02-23 Bibliothèque 56 Grand Rue

Creysse Dordogne Creysse La bibliothécaire vous propose, pendant les vacances scolaires, de découvrir les univers de deux grands noms de la littérature jeunesse : Orianne Lallemand et Geoffroy de Pennart. La première a en particulier écrit les fameuses histoires du loup qui voulait changer de couleur. Le second est l’auteur de la fameuse série de parodies des loups, ou encore la série des Georges.

+33 5 53 23 76 41

