Lecture d’albums à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Savigny-sur-Braye

Lecture d’albums à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye, 5 juillet 2022, Savigny-sur-Braye. Lecture d’albums à Savigny-sur-Braye

7 Rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

2022-07-05 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-19 17:30:00 17:30:00 Savigny-sur-Braye

Loir-et-Cher Savigny-sur-Braye Lecture d’albums à Savigny-sur-Braye. Venez rêver avec la lecture de ces albums. S’il y a des intempéries, la lecture se fera à la médiathèque de Savigny. Nouveauté ! mediatheque.savigny@catv41.fr +33 2 54 85 59 01 Lecture d’albums à Savigny-sur-Braye. Venez rêver avec la lecture de ces albums. S’il y a des intempéries, la lecture se fera à la médiathèque de Savigny. Pixabay

Savigny-sur-Braye

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Savigny-sur-Braye Other Lieu Savigny-sur-Braye Adresse 7 Rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher Ville Savigny-sur-Braye lieuville Savigny-sur-Braye Departement Loir-et-Cher

Lecture d’albums à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 2022-07-05 was last modified: by Lecture d’albums à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 5 juillet 2022 7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher