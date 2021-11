Lecture croisée/théâtralisée à la Médiathèque – Vendredi 12 novembre Médiathèque, 12 novembre 2021, Aussonne.

Lecture croisée/théâtralisée à la Médiathèque – Vendredi 12 novembre

Médiathèque, le vendredi 12 novembre à 19:30

Lisa DORE a publié trois recueils de textes et photographies. “A cause du vent” est son 1er roman. Dominique MONTALIEU a publié une quinzaine de romans, recueils d’aphorismes et livres pour enfants. “L’accident” est son dernier roman. Marie-Cécile FOURES et Luc TALLIEU sont comédiens, auteurs, metteurs en scène et également professeurs de théâtre. Ils prêteront leurs voix à cette lecture croisée de deux récits de vie. Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation

Lecture croisée “A cause du vent” de Lisa DORE et “L’Accident” de Dominique MONTALIEU Théâtralisée par Marie-Cécile FOURES et Luc TALLIEU

Médiathèque Place de la Mairie, 31840 Aussonne Aussonne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T19:30:00 2021-11-12T21:30:00