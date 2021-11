Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher, Savigny-sur-Braye Lecture créative à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Savigny-sur-Braye

Lecture créative à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye, 21 décembre 2021, Savigny-sur-Braye. Lecture créative à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

2021-12-21 17:00:00 – 2021-12-21

Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher Savigny-sur-Braye Lecture créative à Savigny-sur-Braye sur le thème de Noël. A partir de 5 ans. Votre médiathèque s’anime ! mediatheque.savigny@catv41.fr +33 2 54 85 59 01 Lecture créative à Savigny-sur-Braye sur le thème de Noël. A partir de 5 ans. CATV

Savigny-sur-Braye

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Savigny-sur-Braye Autres Lieu Savigny-sur-Braye Adresse Ville Savigny-sur-Braye lieuville Savigny-sur-Braye