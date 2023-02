Lecture costumée et théâtralisée à Meslay Meslay Meslay Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Meslay

Lecture costumée et théâtralisée à Meslay, 3 mars 2023, Meslay Meslay. Lecture costumée et théâtralisée à Meslay Meslay Loir-et-Cher

2023-03-03 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-03 Meslay

Loir-et-Cher Meslay Lecture costumée et théâtralisée à Meslay. Trois Nouvelles fantastiques et horrifiques extraites des Histoires Extraordinaires d’Edgar Allan Poe. Traduites par Charles Baudelaire. Possibilité de réserver. L’Association Culturelle Vendômoise I.N.O.R.M, en partenariat avec l’association Traces et la bibliothèque de Meslay, propose une lecture costumée et théâtralisée. +33 6 20 77 92 25 Meslay

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Meslay Autres Lieu Meslay Adresse Meslay Loir-et-Cher Ville Meslay Meslay lieuville Meslay Departement Loir-et-Cher

Meslay Meslay Meslay Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meslay meslay/

Lecture costumée et théâtralisée à Meslay 2023-03-03 was last modified: by Lecture costumée et théâtralisée à Meslay Meslay 3 mars 2023 loir-et-cher Meslay Meslay Loir-et-Cher

Meslay Meslay Loir-et-Cher