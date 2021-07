Lecture – Correspondance Georges Sand-Gustave Flaubert Paray-le-Monial, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Paray-le-Monial.

Lecture – Correspondance Georges Sand-Gustave Flaubert 2021-07-22 – 2021-07-22 Salle des boiseries, cloître 27 avenue Jean-Paul II

Paray-le-Monial Saône-et-Loire Paray-le-Monial

EUR 0 0 On a peu d’exemples d’une aussi gigantesque correspondance que celle qu’entretint toute sa vie Gustave Flaubert. Son génie littéraire s’y révèle dans tous ses aspects. Il est tour à tour enjoué, dépressif, critique acerbe, ami, ennemi, généreux, vengeur, mais surtout humain. Lui qui dans ses romans est si pudique, se livre ici totalement. Ces centaines de pages adressées à des personnalités les plus diverses sont toutes écrites dans la plus parfaite langue française : qui lit une lettre est conquis par le style incomparable de Flaubert et est saisi d’une envie irrésistible d’en lire bien d’autres.

Parmi les amis avec lesquels Flaubert entretient une correspondance tout à fait régulière et intime figure George Sand. Ils n’entretiendront jamais la moindre liaison amoureuse. Il s’agit là plutôt d’une grande amitié « d’hommes », même si l’hôtesse de Nohant y apparaît souvent mère protectrice et pleine de bon sens, elle qui avait 17 ans de plus que lui. Cette correspondance est ,à placer au plus haut de notre littérature.

C’est un véritable spectacle que nous proposent Jean-Jacques Boutin et Marie Sauvaneix, acteurs dans la salle des boiseries du Cloître jeudi 22 juillet à 18h, entrée libre.

Citons cette adorable carte de bonne année de George à Gustave :

« Il est une heure du matin. Je viens d’embrasser mes enfants. Je suis lasse d’avoir passé la nuit dernière à faire le costume complet d’une grande poupée pour Aurore ; mais je ne veux pas aller pioncer sans t’embrasser aussi, mon grand ami et mon gros enfant chéri. Que 1869 te soit léger et voie la fin de ton roman, que tu te portes bien et sois toujours toi ! Je ne vois rien de mieux, et je t’aime. » Nohant, 1 janvier 1869

Acteurs : Marie Sauvaneix et Jean-Jacques Boutin. Jeudi 22juillet à 18h, cour des lames de pluie. Entrée libre

amismusique7103@orange.fr https://wwwamis-musique-en-cbb.com/

On a peu d’exemples d’une aussi gigantesque correspondance que celle qu’entretint toute sa vie Gustave Flaubert. Son génie littéraire s’y révèle dans tous ses aspects. Il est tour à tour enjoué, dépressif, critique acerbe, ami, ennemi, généreux, vengeur, mais surtout humain. Lui qui dans ses romans est si pudique, se livre ici totalement. Ces centaines de pages adressées à des personnalités les plus diverses sont toutes écrites dans la plus parfaite langue française : qui lit une lettre est conquis par le style incomparable de Flaubert et est saisi d’une envie irrésistible d’en lire bien d’autres.

Parmi les amis avec lesquels Flaubert entretient une correspondance tout à fait régulière et intime figure George Sand. Ils n’entretiendront jamais la moindre liaison amoureuse. Il s’agit là plutôt d’une grande amitié « d’hommes », même si l’hôtesse de Nohant y apparaît souvent mère protectrice et pleine de bon sens, elle qui avait 17 ans de plus que lui. Cette correspondance est ,à placer au plus haut de notre littérature.

C’est un véritable spectacle que nous proposent Jean-Jacques Boutin et Marie Sauvaneix, acteurs dans la salle des boiseries du Cloître jeudi 22 juillet à 18h, entrée libre.

Citons cette adorable carte de bonne année de George à Gustave :

« Il est une heure du matin. Je viens d’embrasser mes enfants. Je suis lasse d’avoir passé la nuit dernière à faire le costume complet d’une grande poupée pour Aurore ; mais je ne veux pas aller pioncer sans t’embrasser aussi, mon grand ami et mon gros enfant chéri. Que 1869 te soit léger et voie la fin de ton roman, que tu te portes bien et sois toujours toi ! Je ne vois rien de mieux, et je t’aime. » Nohant, 1 janvier 1869

Acteurs : Marie Sauvaneix et Jean-Jacques Boutin. Jeudi 22juillet à 18h, cour des lames de pluie. Entrée libre

dernière mise à jour : 2021-07-01 par