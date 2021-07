Lecture contes kamishibai Saint-Quentin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Quentin.

Lecture contes kamishibai 2021-07-03 – 2021-07-03

Saint-Quentin Aisne

4 • Samedi 3 juillet – Deux sessions : 14H30 à 15H30 puis de 16H à 17H

Tarif : 4€

Lecture de contes Kamishibai

L’association Art Levant a pour but l’échange artistique et culturel entre les pays francophones et l’Asie extrême-orientale, et plus particulièrement le Japon.

Venez partager un moment en famille auprès de l’artiste Hiromi Asai en regardant sa représentation de kamishibai.

Le Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants (ou non).

Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (généralement entre 11 et 15), racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso pour le texte. Les planches sont introduites dans la glissière latérale positionnée au dos du butaï dans l’ordre de leur numérotation.

Sur réservation : Jauge limitée

Infos contact : 03 23 62 97 64 ou 03 23 62 36 77

clara.saintcyr@saint-quentin.fr

Accès pour personnes à mobilité réduite

Galerie Saint-Jacques – 14 Rue de la Sellerie 02100 Saint-Quentin

+33 032362367

KAMISHIBAI

dernière mise à jour : 2021-06-09 par