Lecture-Conférence : Sonia Delaunay, la vie magnifique

2022-11-12 – 2022-11-12 5 5 EUR Sonia Delaunay s’est longtemps effacée derrière l’oeuvre de son mari Robert qu’elle vénérait. Mais qui est-elle vraiment ? Sophie Chauveau raconte avec passion le destin d’une artiste exceptionnelle, une vie magnifique, bousculée par deux guerres et toutes les révolutions picturales du XXe siècle.

Auteure de nombreux textes, consacrés notamment à l’histoire de la peinture, Sophie Chaveau signera ses ouvrages à l’issue de la rencontre. Maison de Colette dernière mise à jour : 2022-10-03 par

