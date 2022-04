Lecture – Conférence : Pétroleuses ! Saint-Sauveur-en-Puisaye, 23 avril 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Lecture – Conférence : Pétroleuses ! Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

2022-04-23 – 2022-04-23 Place du Château Musée Colette

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

5 5 EUR Cycle de rencontres “Les Voleuses de feu”. On les appelait “pétroleuses”, elles s’appelaient Louise Michel, Nathalie Lemel, Paule Minck, André Léo et Elizabeth Dmitrieff, elles prirent la plume et même les armes pendant la Commune de Paris de 1871. Toutes elles ont fait l’Histoire et revivent grâce à la passion de Xavière Gauthier.

Rencontre suivie par la signature de l’ouvrage de Xavière Gauthier, “On les appelait pétroleuses”, éd. Elyzad, 2021.

cbourand@maisondecolette.fr +33 3 86 44 44 05

Maison de Colette

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

