« Où sont les femmes d’antan ? ». Depuis trois ans, nous tentons de faire découvrir ou redécouvrir celles qui par leurs écrits ont participé à notre vie littéraire, culturelle et intellectuelle, mais dont l’existence et l’œuvre ont souvent été négligées ou effacées. Biographes, spécialistes et comédiens les mettent en lumière sous le regard de Colette.

Louise de Vilmorin demeure pour beaucoup l’exemple même d’une mondanité désuète et surannée, dernière survivante d’un monde dont Proust avait décrit la fin. Pourtant, il y a bien plus derrière l’image un peu trop lisse de la châtelaine de Verrières et de la maîtresse d’André Malraux. Amie et mécène des artistes (Francis Poulenc, Paul Eluard, Max Jacob), Louise de Vilmorin fut de son vivant une romancière reconnue avec Madame de… et une poétesse dont l’œuvre d’une impertinente fantaisie reste encore aujourd’hui à redécouvrir.

Pour évoquer cette vie et cette œuvre également brillantes, nous accueillerons l’universitaire et biographe Geneviève Haroche-Bouzinac qui le temps d’une remarquable biographie délaisse le XVIIIe siècle, objet de ses précédents ouvrages, pour publier aux éditions Flammarion Louise de Vilmorin. Une vie de Bohème qui a reçu le grand prix de la biographie littéraire de l’Académie française.

