Yonne Des conférences à l’occasion de l’exposition présentée au Musée Colette et produite par le Centre d’études Colette.

Histoire de la comédie musicale par Patrick Niedo.

Et si Colette était une comédie musicale… A partir du succès de Gigi, Patrick Niedo fait revivre les grandes heures du musical made in Broadway. Musée Colette

