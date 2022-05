Lecture-Conférence : Félicité de Genlis, la pédagogue des Lumières Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne

Lecture-Conférence : Félicité de Genlis, la pédagogue des Lumières Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

2022-06-05

5 EUR

Félicité de Genlis, la pédagogue des Lumières : conférence de Martine Reid, professeure émérite de l’Université de Lille III, spécialiste des écrits de femmes.

Si l’Histoire l’a hélas oubliée, Félicité de Genlis en fut un des principaux témoins. Pédagogue, romancière, dramaturge, essayiste, elle sut imposer sa voix pour défendre les droits des femmes à l’éducation. +33 3 86 44 44 05 Des conférences et des entretiens qui mettent en lumière des créatrices méconnues ou oubliées.

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

