Rencontre inédite d’une poète et d’un bassiste pour parler d’Amour, à l’image de ce qu’Hector Berlioz a pu vivre en son temps. À l’occasion du Printemps des poètes, Céline Michallet-Ferrier (auteure) et Hédi Farah (membre de l’école de musique de La Côte Saint-André) vous proposent une lecture-concert où ils dialogueront “à voix basse” et joueront sur la corde sensible… à partir de leurs créations personnelles.

Entrée libre sur réservation au 04 74 20 24 88

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T15:30:00;2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T17:30:00

Lieu Musée Hector-Berlioz Adresse 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André Ville La Côte-Saint-André Departement Isère

