Montpellier Maison de la Poésie Jean Joubert Hérault, Montpellier Lecture concert L’oubli L’éclat Maison de la Poésie Jean Joubert Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Lecture concert L’oubli L’éclat Maison de la Poésie Jean Joubert, 21 janvier 2022, Montpellier. Lecture concert L’oubli L’éclat

Maison de la Poésie Jean Joubert, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00 Lecture concert « L’oubli L’éclat » de Franc Ducros, lu par Gisèle Pierra, accompagnée au violon par Delphine Chomel. Maison de la Poésie Jean Joubert 78 avenue du Pirée 34064 Montpellier Montpellier Port Marianne Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Maison de la Poésie Jean Joubert Adresse 78 avenue du Pirée 34064 Montpellier Ville Montpellier lieuville Maison de la Poésie Jean Joubert Montpellier