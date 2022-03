Lecture-Concert – Hommage à Morice Benin Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Lecture-Concert – Hommage à Morice Benin Die, 26 mars 2022, Die. Lecture-Concert – Hommage à Morice Benin Café-théâtre Andarta 57, rue Emile Laurens Die

2022-03-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-26 22:00:00 22:00:00 Café-théâtre Andarta 57, rue Emile Laurens

Die Drôme À quoi servent les poètes et ce grand souffle qui les emporte ?

Une soirée dédiée à la poésie et la chanson à Die avec un concert-lecture, poésie et chansons en hommage aux poètes René Guy Cadou (1920-1951) et Morice Benin (1947-2021). chansigne@gmail.com +33 6 30 40 85 66 Café-théâtre Andarta 57, rue Emile Laurens Die

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Café-théâtre Andarta 57, rue Emile Laurens Ville Die lieuville Café-théâtre Andarta 57, rue Emile Laurens Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Lecture-Concert – Hommage à Morice Benin Die 2022-03-26 was last modified: by Lecture-Concert – Hommage à Morice Benin Die Die 26 mars 2022 Die Drôme

Die Drôme