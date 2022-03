Lecture Concert avec Jean-Yves Saez de l’association Passeurs de Rimes et Laetitia Schneider musicienne, joueuse de théorbe. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Cette lecture-concert inédite invite à découvrir ou à redécouvrir François de Chateaubriand sous un jour nouveau, intime, plus familier comme un cheminement au fil de sa plume, mais aussi à travers les témoignages de ses amis et de ses proches contemporains. En outre, la vie et l’œuvre de quelques écrivains diplomates seront également abordées. Les lectures feront écho à la vie personnelle et littéraire de « l’enchanteur » (Mémoires d’outre-tombe, Génie du christianisme), aux voix de ses admirateurs et détracteurs (Lamartine, Cussy, Stendhal…), aux rythmes des arpèges du théorbe, du luth et de la guitare baroque (Bach, Couperin, De Visé…). Spectacle lecture-concert inédite à la découverte François-René, Vicomte de Chateaubriand : des échos, des arpèges et des voix Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

