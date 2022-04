Lecture commentée sur Raymond Mensire Doudeville, 13 mai 2022, Doudeville.

Lecture commentée sur Raymond Mensire Doudeville

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13

Doudeville Seine-Maritime Doudeville

Raymond Mensire est un écrivain régional, né à Doudeville en 1889 et mort à Doudeville en 1964. Il a connu le succès dans les années 40 avec la troupe de théâtre “Les Comédiens doudevillais” qu’il a lui-même créée. Il a été également auteur d’un ouvrage sur le cauchois et l’histoire du pays et surtout de romans et nouvelles satyriques sur les paysans cauchois et la bourgeoisie. Nous vous proposons de découvrir le personnage à travers des extraits de textes choisis, lus et commentés par Louis Lecomte. La lecture sera suivie d’un verre de l’amitié.

lecomte.louis@gmail.com +33 6 35 38 17 85

Doudeville

