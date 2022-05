LECTURE COLLECTIVE “CÉPAGES D’ÉCRIVAIN” À LA MAISON JULIEN GRACQ Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Lectures à voix hautes dans la bibliothèque remarquable de la Maison Julien Gracq. Les stagiaires de la formation “Lecture à voix haute” liront un corpus de textes autour des vignes.

Encadrés par Philippe Mathé, comédien et directeur artistique du BiblioThéâtre. Rendez-vous le jeudi 19 mai à 19 h 30.

