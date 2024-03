Lecture Cocooning Médiathèque Saint-Sulpice de Faleyrens Saint-Sulpice-de-Faleyrens, samedi 25 mai 2024.

La Médiathèque de Saint-Sulpice de Faleyrens vous convie chaleureusement à son atelier de lecture cocooning pour les tout-petits, animé par Fabienne.

Cet atelier est spécialement conçu pour éveiller les sens des enfants et leur faire découvrir le plaisir de la lecture dès leur plus jeune âge. Venez partager des moments de complicité et de douceur en compagnie de vos petits bouts. .

Début : 2024-05-25 10:30:00

fin : 2024-05-25

Médiathèque Saint-Sulpice de Faleyrens 1 Rue des Écoles

Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com

